旅工房が続急落している。東京証券取引所は前営業日となる２１日、旅工房の株式を２２日付で特別注意銘柄に指定すると発表。これを嫌気した売りが優勢となっている。旅工房を巡っては２０２３年２月に辞任した創業社長や複数の元取締役の関与・認識のもと、雇用調整助成金を不正受給していたことが明らかとなり、不適切な会計処理が行われていたことも判明。今年１０月３１日に過年度の決算内容の訂正を行った。同社は再発防止策