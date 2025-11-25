ÌÈ±ÖÀ¸Êª¸¦µæ½ê¤Ø¤ÎÊª¿§¿Íµ¤¤¬²ÃÂ®¡¢£³£°£°±ß¹â¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤ë£±£·£±£¹±ß¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³Ã»´ü´Ö¤Ç³ô²Á¤ò£³ÇÜ²½¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥â¥á¥ó¥¿¥àÁê¾ì¤ÎÅµ·¿¤ÇÁ°½µËö£²£±Æü¤ÏÍð¹â²¼¡¢Ä«Êý¤ËÌó£³£°£°±ß°Â¤Þ¤ÇÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢°ì»þ£²£°£°±ß°Ê¾å¤Î¾å¾º¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åºÆ¤ÓÆð²½¤¹¤ë¤Ê¤É¹âÃÍÇÈÍð¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤¿¡£º£·î£±£²Æü¤Ë·§ËÜÂç³Ø¡¢°åÌô´ðÈ×¡¦·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¸¦µæ½ê¡¢£Ã£Õ£Ò£Å£Ä¡Ê·§