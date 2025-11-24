ÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNEWT¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¡Ë¡×¤Ç¡ÖBLACK FRIDAY¥»¡¼¥ë¡×¤ò11·î27ÆüÀµ¸á¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ø16,800±ß¤«¤é¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ø89,800±ß¤«¤é¡¢¥Ñ¥ê¤Ø108,800±ß¤«¤é¤Ê¤É¤ÎÌÜ¶Ì¥Ä¥¢¡¼¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖNEWT¡×¤È¤·¤Æ½é¤ÎÅº¾è°÷Æ±¹Ô¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¼þÍ·¥Ä¥¢¡¼¤ò179,800±ß¤«¤éÀßÄê¤¹¤ë¡£29Æü¤È30Æü¤Ë¤ÏÀèÃå¤Ç70¡ó³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤â¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£