かつてない学習参考書が誕生した。まず、「中学受験を経験ない人にも、死ぬまでに一度は解いてほしい！」を軸に世界遺産級の中学入試問題を厳選。それを、フルカラーでイラストも漫画も使い、先生と算数が苦手な小学生の対話形式で解説。これが前代未聞の、寝ながら読める有名中学算数問題解説本『たった1日で誰でも開成・灘中の算数入試問題が解けちゃう本』だ。早速、「脳汁出ました！」と話題の本書の著者はDeNAのAIエンジニア