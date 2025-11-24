タレントの「みちょぱ」こと池田美優（27）が23日に配信されたABEMA「ななにー地下ABEMA」（後8・00）に出演。自身がプロデュースしているカラコンなどの稼ぎが占める給料の割合を告白した。今回は「スターに似すぎのマスクイケメン&美女大集合」と題して配信され、マスク姿が著名人に似ている人たちが集まった。その中でみちょぱに似ている女性が登場し、アパレルブランドを立ち上げてから「みちょぱに似ている」と話題