¡ÚJ2Âè37Àá¡Û(JIT¥¹)¹ÃÉÜ 0-1(Á°È¾0-0)ÉÙ»³<ÆÀÅÀ¼Ô>[ÉÙ]¹áÀîÍ¦µ¤(90Ê¬+5)<·Ù¹ð>[¹Ã]Çð¹¥Ê¸(88Ê¬)¡¢¥ô¥¡¥¦¡¦¥½¥¢¥ì¥¹(90Ê¬+5)[ÉÙ]ÄÇÌ¾¿­»Ö(11Ê¬)¼ç¿³:ÅÄÃæÎè¶©¨¦³³¤Ã¤×¤Á19°ÌÉÙ»³¤¬90+5Ê¬¡È¥´¡¼¥ëÁ°Âçº®Àï¡É¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¹ÃÉÜ¤Ë·àÅª¾¡Íø!! 18°Ì»³¸ý¤Ï¥É¥í¡¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¹ÔÊý¤Ï·§ËÜ¤Î·ë²Ì¼¡Âè