〈「“なり得る”って言っただけだから…」高市早苗“存立危機”答弁後に漏らした本音、政権内部からは「言わなくてもいいことを言ってしまって」の声〉から続く「存立危機事態」答弁が波紋を呼び、混乱の続く高市早苗政権。「週刊文春」は、11月19日配信の記事『高市早苗VS習近平「日中“新冷戦”」』で、高市首相が自身の発言について「“なり得る”って言っただけだから……」と周囲にこぼしていたことを報じた。11月7日、就