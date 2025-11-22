大分県臼杵市の国道で22日午前4時半すぎ、福岡市の大学生、原虎太郎さん（26）が大型トラックにはねられ死亡しました。原さんは走行車線上にいたとみられ、頭などを強く打っておよそ2時間後に死亡しました。警察はトラックを運転していた男性（66）から話をきくなどして、事故の原因を調べています。