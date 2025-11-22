この記事をまとめると ■11月15日に富士スピードウェイでブリヂストンが取材会を開催した ■ブリヂストンはS耐にサステナブルタイヤを提供する ■S耐最終戦ではロードスターとGR86に提供され両車ともに120周を順調に走破した ブリヂストンがサステナブルなタイヤをスーパー耐久最終戦に投入 ブリヂストンは11月15日の金曜日、静岡県の富士スピードウェイで取材会を開催した。翌日から2日間にわたって行われた「ENEOS スーパー耐