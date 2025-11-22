All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、徳島県在住・57歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：57歳男性職業：会社員在住：徳島県鳴門市家族構成：母親、自分、子ども2人世帯年収：自分450万円実家