シーティーエスは後場一段高となっている。２１日午後２時ごろ、取得総数５万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．１２％）、取得総額５０００万円を上限とする自社株買いを発表しており、材料視した買いが入っている。取得期間は１２月１日から同３０日とし、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む市場買い付けで実施する。経営環境の変化に対応した機動的な資本政