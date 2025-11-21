ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 森田望智 朝ドラヒロイン抜てきで「本当にびっくりな気持ちで」衝撃… エンタメ・芸能ニュース NHK連続テレビ小説 女優・俳優 オリコンニュース 森田望智 朝ドラヒロイン抜てきで「本当にびっくりな気持ちで」衝撃を語る 2025年11月21日 12時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2027年度前期の連続テレビ小説は「巡（まわ）るスワン」だと発表された ヒロインは森田望智、脚本はバカリズムが務める 森田は会見で、ヒロイン抜てきについて「本当にびっくり、びっくり」とした 記事を読む おすすめ記事 亀梨和也、アニメ『神の雫』声優出演もオファー当初は悩む「自分に務まるのか」 2025年11月20日 17時29分 「真面目で優しい人」安倍昭恵さんが手紙で明かした「安倍晋三氏の知られざる人柄」 2025年11月19日 7時0分 【氣志團万博】「よくぞまあ、こんな朝っぱらからきてくれたよな！」綾小路翔流でファンに感謝 2025年11月15日 22時0分 山田優、社長夫人の自覚は「ないです（笑）」 夫・小栗旬との“イルミデート”願望もチラリ 2025年11月19日 18時57分