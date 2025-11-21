藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。11月18日（火）放送の同番組には、ゲストとして紗栄子が出演。17歳と15歳になった息子のママである紗栄子が、子育てについて語った。最後には、藤本が紗栄子に再婚について切り込む場面も…。【映像】息子が恋人を紹介してきたらどうする？今回は「謎だらけ！紗栄子ママの子育て一問一答スペシャル」と題し、紗栄子に“妊娠・出産”“ワンオペ”“思春