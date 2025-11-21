まるで洞窟のようなカフェ「音と食 凹（au）」へ「音と食 凹（au）」があるのは、Osaka Metro・JR鶴橋駅から北へ徒歩5分ほどの場所。コリアンタウンの方向と反対側の、落ち着いた住宅街に位置します。台湾のアーティストが手がけたロゴマーク“凹（au）”という印象的な店名は、洞窟の穴ぼこのように奥に広い構造の物件だったこと、また凹という漢字の台湾での発音が“au（あう）”であること、さらに音と食・人と空間とが“出合う