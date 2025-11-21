エイジスマーチャンダイジングサービス株式会社は、2025年11月10日（月）に物流センターを千葉市から千葉県君津市へ移転・拡大しました。チェーンストア業界で高まる店舗改装（リモデル）需要や、新たなサービスへの対応を強化するための戦略的な拠点拡大です。 小売店舗の「営業しながらの改装」を支える独自什器の発送拠点として、さらなる業務効率化が期待されます。 エイジスマーチャンダイジングサービス 物流セン