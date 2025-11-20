小野田紀美経済安保担当相が2025年11月18日に閣議後会見で、高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁が及ぼした影響についての記者の質問に答えた。即座に見解を述べる様子が、Xで「切れ味がすごい」などと驚かれている。中国が訪日自粛呼びかけ、「大臣の受け止めを」にアンサー会見では質疑応答の際に、東京新聞記者が、高市首相の発言をきっかけに中国が訪日自粛を呼びかけ、経済損失は2兆円を超えるとの指摘もあるとしながら、