サッカー日本代表はこのほど、ガーナ、ボリビアと国際親善試合を実施。ガーナには2-0、ボリビア戦は3-0で勝利した。【画像多数】ビキニ姿でノリノリな女性も…代表戦で輝く“美しすぎるサポーター”を写真で見る元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、この2試合をどう見たのか。話を聞いた。サッカー日本代表©時事通信社◆◆◆「本当に日本の強さを感じた」ガーナ、ボリビアに完勝できた要因―