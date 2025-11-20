「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）史上９頭目となる同一年の春秋マイルＧ１制覇を目指すジャンタルマンタルが１９日、栗東坂路で万全の仕上がりをアピールした。朝日杯ＦＳ、ＮＨＫマイルＣ安田記念に続く４つ目のマイルＧ１奪取へ、高野師と川田は自信をのぞかせた。前哨戦の富士Ｓを制したガイアフォースも、栗東坂路で軽快な走り。また、栗東に滞在して調整中のアスコリピチェーノは、ＣＷでの併せ馬で海外遠征帰りの