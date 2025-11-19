本シリーズ第４弾の記事では、「戦略仮説の検証の必要性と効能」は「戦略仮説の信頼性を高める」ことと、「仮説が間違っている場合の被害を最小限に食い止める」ことの２つに大きくまとめることができると結論づけた。これらは個々の戦略プロジェクトにおいて戦略仮説を検証することで得られる効能であり、そうした重要な要素を失わないために検証が必要なのだという趣旨である。では（個々のプロジェクトでの話ではなく）組織とし