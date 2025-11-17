ギラヴァンツ北九州は17日、MF町田也真人が今シーズン限りで現役を引退することを発表した。ケガに泣き続けた“小さなテクニシャン”がスパイクを脱ぐ。1989年12月19日生まれの町田は現在35歳。身長167cmと小柄ながらも、ピッチ上では際立った存在感を放つ同選手は、ジェフユナイテッド千葉でプロキャリアを始めると、松本山雅FC、大分トリニータ、ギラヴァンツ北九州と4クラブでプレー。とくに、7年間プレーしたジェフユナイ