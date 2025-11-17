日本ハムの達孝太投手（２１）が１６日、スポーツ報知のインタビューに応じ、８勝を挙げ一気にブレイクしたプロ４年目を振り返った。２０２２年のデビューから全先発での無傷７連勝はプロ野球記録。メジャーを愛する原点、己に負けない自身のメンタル術など胸の内を激白した。（取材・構成＝川上晴輝）飛躍を遂げた２１歳が明るく丁寧に言葉を紡いだ。昨季までの３年間で１勝も今季は一気に８勝を挙げた。「そんなに自分の