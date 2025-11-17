来年２月で閉店するマルイシティ横浜＝１０月２８日、横浜市西区横浜駅東口の商業施設「マルイシティ横浜」（横浜市西区）が、来年２月末で閉店する。若手ビジネスパーソン向けのアパレルを主力に２９年前に開店。電子商取引（ＥＣ）の普及でモノからコト消費に軸足を移し、ホビー系に売り場展開を移行していたが、業績を改善できなかった。マルイシティ横浜は、１９９６年９月に建て替えられた入居する高層ビル「スカイビル」