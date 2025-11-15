15日夕方、神奈川県川崎市の商店で男が店員に刃物を突きつけて脅し、現金およそ15万円などを奪って逃走しました。警察は強盗事件として捜査しています。警察によりますと15日午後6時ごろ、川崎市幸区小倉にある商店で経営者の妻から「夫にナイフを突きつけてレジを開けさせようとしている」と110番通報がありました。客を装って店に入った男が経営者の男性に刃物を突きつけて脅してレジを開けさせ、現金およそ15万円のほかタバコ1