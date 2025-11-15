15日午後、牧之原市の交差点で自動車が自転車に乗っていた中学生をはねてそのまま逃走しました。警察がひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと15日午後3時45分ごろ、牧之原市波津の交差点で、自動車と男子中学生が乗った自転車が出合い頭に衝突しました。中学生は右足に軽傷を負いましたが、車はそのまま逃走したということです。中学生によると、逃げたのは白色で小さめの自動車で、警察がひき逃げ事件として捜査し