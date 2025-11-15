１１月１５日の京都５Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１６００メートル＝１８頭立て）は単勝１番人気で北村友一騎手＝栗東・フリー＝騎乗だったグレースジェンヌ（栗東・上村洋行厩舎、父モーリス）が好位から押し切り、デビューＶを飾った。勝ち時計は１分３５秒７（良）。道中はスムーズに折り合っての追走。直線では早めの仕掛けで加速すると、先に抜け出したケンブリッジグレイをねじ伏せるように半馬身前に出た。北村友騎手