1月31日、東京競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝1800m）は、柴田善臣騎乗の7番人気、リッツパーティー（牡3・美浦・岩戸孝樹）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のウイルソン（牡3・栗東・杉山晴紀）、3着にスワーヴマルス（牡3・美浦・田中博康）が入った。勝ちタイムは1:48.2（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、コンティ（牝3・美浦・黒岩陽一）は、9着敗退。