＜伊藤園レディス事前情報◇13日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞ 今週の国内女子ツアーは、第41回目を迎える「伊藤園レディス」。今季も残り3試合となり、年間女王やシード権争いはラストスパートを迎えている。今大会の動向を青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太氏と、さらに今回はスペシャルゲストとして堀琴音、菅沼菜々らのコーチを務める森守洋氏にも占ってもらった。【写真】