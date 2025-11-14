¥Ñ¥Ã¥ÈÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬ÍÍø¡© º£½µ¤Î½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤Ë¡Ä¡¡º£²ó¤Ï¿¹¼éÍÎ»á¤âÅÐ¾ì¡ª¡ÚÂçÀ¾æÆÂÀ¤ÎSHOWTIME¡Û
¡ã°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ13Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6769¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä º£½µ¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Âè41²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡£º£µ¨¤â»Ä¤ê3»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤ä¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤Ï¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Î¥³¡¼¥Á·ó¥¥ã¥Ç¥£¤òÌ³¤á¤ëÂçÀ¾æÆÂÀ»á¤È¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÙ¶×²»¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¤é¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¿¹¼éÍÎ»á¤Ë¤âÀê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹²ÏËÜ·ë¤µ¤ó
¢£¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤Ë¡©º£Ç¯¤Ç41²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÏ·ÊÞÂç²ñ¤Ï¡¢1994Ç¯¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹±Îã¤Î¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÀ¾»á¤È¿¹»á¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡£ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿¤Ð¤·¤¢¤¤¤ÎÅ¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ï¾¯¤·¹Å¤á¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁ°¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÃ»¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â²Ã¤¨¡¢1¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤¤¤³¤È¤«¤éÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤¬¹â¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¾¡Éé¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¿¹»á¡Ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢·è¤á¤¤ì¤¿¤â¤Î¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤â¥¹¥Ô¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬Ìá¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÂ®¤¤Èô¤Ð¤·²°¤¿¤Á¤Ë¤Ï»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥«¡¼¤äÃÓ¡¢¥³¡¼¥¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤ä¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Û¡¼¥ë¤âÅÀºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬»î¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£¢£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹¥Ä´¤ÊÁª¼ê¤¬ÍÍø¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍÍø¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¾å¼ê¤¤Áª¼ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¿¹»á¤Ï¡Ö¹ÓÌÚÍ¥Æà¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯½éÍ¥¾¡¤â¤·¤Æ¡¢¥Î¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤â¾å¼ê¤¤¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¤µ¤ó¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤âÄ´À°¤·¤Æ¡¢Ä´»Ò¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¾å¼ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£¹ÓÌÚ¡¢¿û¾Â¤Ï¤È¤â¤Ëº£µ¨1¾¡¡£ÆÃ¤Ë¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î¹ÓÌÚ¤ÏÀè½µ¤Î¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÇÈª²¬¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËö¡¢2°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï33»î¹ç¤Î¤¦¤Á12»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë20ºÐ¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£°ìÊý¤ÇÂçÀ¾»á¤Ï¡Ö²ÏËÜ·ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÅ¾¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤Î¿Ä¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î¿Ä¤ÇÂÇ¤ÄÇ½ÎÏ¤¬Ä¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Àä¹¥Ä´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Ï·¹¼Ð¤¬¶¯¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥«¥Ã¥×¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½Å¤¤Å¾¤¬¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¸½ºß¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤·¤¿¥Û¡¼¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ç¡Ø1.7513¡Ù¤Î2°Ì¤Ë¤¤¤ë²ÏËÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤â¾å¸þ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ê¡¼¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µå¤Î¿¤Ó¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼·Ï¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤¬¹Å¤¤¤Î¤Ç¡Ë¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Îý½¬¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥§¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ÆÄ´»Ò¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÙ¡Ê¶×²»¡Ë¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë·Ï¡ÊÄã¤á¤ÎÃÆÆ»¡Ë¤Çµå¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥í¡¼¥Õ¥§¡¼¥É¤¬µ÷Î¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Çµ÷Î¥¤ò²Ô¤®¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤½¤¦¤À¡£¿¹»á¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÁ°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤À¡£¡Ö¤½¤ì¤È¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¥¥ã¥Ç¥£¤¬¿¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î3Æü´Ö¤ÎËÙ¤Î¥¥ã¥Ç¥£¤Ï¿¹»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¡Ê¥¿¥Ã¥°¤Ç¡Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¿¹»á¡Ë¡£ËÙ¤Ï¡Ö¿¹¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥Ç¥£¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿Âç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁÀ¤¦¤Ï¡È»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¡É¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤À¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¸½ºß¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤ò»Ï¤á¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¡¢üâÌî°¦É±¡¢ÆþÃ«¶Á¤È¹ÓÌÚÍ¥Æà¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤é¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½éÍ¥¾¡¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£½µ¤Î¥³¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡ÊÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¡ËÂç¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½éÍ¥¾¡¤â½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¾®ÎÓ¸÷´õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¡ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¡ÊÂçÀ¾¡Ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯Àï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥×¥ì¡¼¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¹»á¤âÀä»¿¤·¤¿¡£¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï°ìÂÎ¤À¤ì¤Ê¤Î¤«¡£²òÀâ¡¦ÂçÀ¾æÆÂÀ¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë/1992Ç¯6·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ì¾Ìç¡¦¿å¾ë¹â¹»¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¡£2015Ç¯¤è¤êÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Î¥¥ã¥Ç¥£·ó¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£16Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ç¥£¤òÌ³¤á¤ëËµ¤éPGA¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í²ñ°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ÈÆüÌë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£21Ç¯¤Ë¤Ïß§ß·è½³¨Î±¤È¤â¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂçÀ¾°ª¤Ï¼Â¤ÎËå¡£YouTube¡ØÂçÀ¾æÆÂÀGOLF TV¡Ù¤â¹¥É¾¤Ç¡¢Ãø½ñ¡Ø·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤ËÈô¤Ð¤¹¡ª¡ª Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ÎÀµ²ò¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
ËÙ¶×²»¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ú¼Ì¿¿¡Û
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é½Ð¾ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¢£¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤Ë¡©º£Ç¯¤Ç41²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÏ·ÊÞÂç²ñ¤Ï¡¢1994Ç¯¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹±Îã¤Î¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÀ¾»á¤È¿¹»á¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡£ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿¤Ð¤·¤¢¤¤¤ÎÅ¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ï¾¯¤·¹Å¤á¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁ°¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÃ»¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â²Ã¤¨¡¢1¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤¤¤³¤È¤«¤éÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤¬¹â¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¾¡Éé¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¿¹»á¡Ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢·è¤á¤¤ì¤¿¤â¤Î¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤â¥¹¥Ô¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬Ìá¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÂ®¤¤Èô¤Ð¤·²°¤¿¤Á¤Ë¤Ï»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥«¡¼¤äÃÓ¡¢¥³¡¼¥¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤ä¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Û¡¼¥ë¤âÅÀºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬»î¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£¢£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹¥Ä´¤ÊÁª¼ê¤¬ÍÍø¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍÍø¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¾å¼ê¤¤Áª¼ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¿¹»á¤Ï¡Ö¹ÓÌÚÍ¥Æà¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯½éÍ¥¾¡¤â¤·¤Æ¡¢¥Î¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤â¾å¼ê¤¤¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¤µ¤ó¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤âÄ´À°¤·¤Æ¡¢Ä´»Ò¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¾å¼ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£¹ÓÌÚ¡¢¿û¾Â¤Ï¤È¤â¤Ëº£µ¨1¾¡¡£ÆÃ¤Ë¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î¹ÓÌÚ¤ÏÀè½µ¤Î¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÇÈª²¬¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËö¡¢2°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï33»î¹ç¤Î¤¦¤Á12»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë20ºÐ¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£°ìÊý¤ÇÂçÀ¾»á¤Ï¡Ö²ÏËÜ·ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÅ¾¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤Î¿Ä¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î¿Ä¤ÇÂÇ¤ÄÇ½ÎÏ¤¬Ä¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Àä¹¥Ä´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Ï·¹¼Ð¤¬¶¯¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥«¥Ã¥×¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½Å¤¤Å¾¤¬¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¸½ºß¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤·¤¿¥Û¡¼¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ç¡Ø1.7513¡Ù¤Î2°Ì¤Ë¤¤¤ë²ÏËÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤â¾å¸þ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ê¡¼¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µå¤Î¿¤Ó¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼·Ï¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤¬¹Å¤¤¤Î¤Ç¡Ë¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Îý½¬¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥§¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ÆÄ´»Ò¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÙ¡Ê¶×²»¡Ë¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë·Ï¡ÊÄã¤á¤ÎÃÆÆ»¡Ë¤Çµå¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥í¡¼¥Õ¥§¡¼¥É¤¬µ÷Î¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Çµ÷Î¥¤ò²Ô¤®¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤½¤¦¤À¡£¿¹»á¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÁ°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤À¡£¡Ö¤½¤ì¤È¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¥¥ã¥Ç¥£¤¬¿¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î3Æü´Ö¤ÎËÙ¤Î¥¥ã¥Ç¥£¤Ï¿¹»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¡Ê¥¿¥Ã¥°¤Ç¡Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¿¹»á¡Ë¡£ËÙ¤Ï¡Ö¿¹¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥Ç¥£¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿Âç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁÀ¤¦¤Ï¡È»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¡É¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤À¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¸½ºß¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤ò»Ï¤á¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¡¢üâÌî°¦É±¡¢ÆþÃ«¶Á¤È¹ÓÌÚÍ¥Æà¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤é¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½éÍ¥¾¡¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£½µ¤Î¥³¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡ÊÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¡ËÂç¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½éÍ¥¾¡¤â½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¾®ÎÓ¸÷´õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¡ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¡ÊÂçÀ¾¡Ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯Àï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥×¥ì¡¼¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¹»á¤âÀä»¿¤·¤¿¡£¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï°ìÂÎ¤À¤ì¤Ê¤Î¤«¡£²òÀâ¡¦ÂçÀ¾æÆÂÀ¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë/1992Ç¯6·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ì¾Ìç¡¦¿å¾ë¹â¹»¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¡£2015Ç¯¤è¤êÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Î¥¥ã¥Ç¥£·ó¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£16Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ç¥£¤òÌ³¤á¤ëËµ¤éPGA¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í²ñ°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ÈÆüÌë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£21Ç¯¤Ë¤Ïß§ß·è½³¨Î±¤È¤â¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂçÀ¾°ª¤Ï¼Â¤ÎËå¡£YouTube¡ØÂçÀ¾æÆÂÀGOLF TV¡Ù¤â¹¥É¾¤Ç¡¢Ãø½ñ¡Ø·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤ËÈô¤Ð¤¹¡ª¡ª Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ÎÀµ²ò¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
ËÙ¶×²»¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ú¼Ì¿¿¡Û
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é½Ð¾ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É