5人組YouTuberグループ「コムドット」のリーダー・やまとさんが2025年11月11日に公開した動画の中で、盗撮を行う通行人に対して声を荒げる場面があった。盗撮を「有名税」とする意見に「ロジック通ってなさ過ぎてきしょい」やまとさんをめぐっては2021年、ロケ中に無許可でカメラを向けてくる通行人にブチギレる動画が大バズリ。以降、動画内やイベントなどで同様の行為を発見しては度々注意している。「【釣りなし】4年ぶりにやま