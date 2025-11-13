5人組YouTuberグループ「コムドット」のリーダー・やまとさんが2025年11月11日に公開した動画の中で、盗撮を行う通行人に対して声を荒げる場面があった。

盗撮を「有名税」とする意見に「ロジック通ってなさ過ぎてきしょい」

やまとさんをめぐっては2021年、ロケ中に無許可でカメラを向けてくる通行人にブチギレる動画が大バズリ。以降、動画内やイベントなどで同様の行為を発見しては度々注意している。

「【釣りなし】4年ぶりにやまとが盗撮にブチギレました」と題した動画では、コムドットのメンバー4名が2チームに分かれ、平日の東京・井の頭公園などを散策するやまとさんにバレないよう盗撮をし、撮影した枚数を競うという企画を実施した。

公園内を歩きながらやまとさんは、盗撮する人の心理について「動機がめちゃめちゃわかんないんだよね。俺、マジで盗撮とかしたことないから」と首をかしげた。また、「今さら俺、良い奴ぶろうみたいなのとかないから。身の丈に合った人気があればいいんで。聖人として人気になるみたいなのは全く求めてないからこそ言いたいんだけど」と前置きし、「『盗撮ぐらいいいやん』とか、『有名税だろ』とか『お金稼いでんだからそんぐら我慢しろよ』。ロジック通ってなさ過ぎてきしょい」と斬り捨てた。盗撮について「本当に嫌い。（盗撮を）する人のことを本当に人として下に見てるかな」と嫌悪感をあらわにした。

盗撮を行ったのは学生で「学生証を控えさせてもらった」

そんな話をしている最中、実際にカメラを向ける通行人の存在に気付いたやまとさんは「はい、撮った。おい！」と怒声を発し、「お前、来い！ 来い！」と叫んだ。注意を終えても「ムカつく本当に。マジで腹立つ」と怒りが収まらず、「これで『外に出てロケしてるお前らが悪い』。あれ、きしょすぎ意見として。俺、絶対折れないからね。てか、絶対折んないから俺この信念」と興奮気味に語った。

なお、カメラを向けてきた通行人は学生だったとのこと。やまとさんは「学生証だけ控えさせてもらって『それ学校に言うんで』っていうふうに言いました」とやり取りを明かし、「僕、大人なんでその子を晒したりとかそういうことはしないけど、ここからもそういうことをやる人に対してはガンガン学校とか会社とかには報告します」と注意喚起した。

加えて、カメラが回っていないところで「実は盗撮が嫌いで、やまとさんの盗撮注意、助かっています」などと言ってくる有名人がいると説明。その上で「自分で言え」といい、「クリエイター・芸能人めっちゃ盗撮嫌いやん本当は。本当は嫌いなのに愛想を振りまいて『僕は本当に皆さんのおかげなんで』。いや、盗撮する奴のおかげでなんて生活できてねぇわ。なんだその偽善。それは何もカッコよくないんで。盗撮嫌いって自分で言ってください」と、今度は怒りの矛先を自分の意見を言わない芸能人・クリエイターに向けて憤慨した。そして「『事務所の関係でそういうのが全然言えなくて』。辞めちまえ、そんな事務所。なんだそのへぼい事務所。タレントの肖像権も守れないような、そんなへぼ事務所辞めちまえばいいんだよ」と「口撃」が止まらなかった。