○経済統計・イベントなど １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １１：００中・小売売上高 １１：００中・工業生産高 １１：００中・不動産開発投資 １１：００中・固定資産投資 １３：３０日・第３次産業活動指数 １６：４５仏・消費者物価指数（改定値） １９：００ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値） １９：００ユーロ・貿易収支 ２２：３０米・小売売上高 ２２：３０