渡辺向輝投手は一般就職（企業非公開）となっている東京六大学に加盟している東京大学野球部は、公式ホームページで2026年に卒部する部員26人の進路を公開した。有名企業も多く、ファンは「まさに文武両道！」「アツい」「弊社来てくれよ」などと反応している。選手、学生コーチ、マネジャー計26人の進路が発表され、一般就職が13人、大学院進学が5人、学生として大学に残るのが8人となっている。プロ志望届を出しながら指名漏