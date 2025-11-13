渡辺向輝投手は一般就職（企業非公開）となっている

東京六大学に加盟している東京大学野球部は、公式ホームページで2026年に卒部する部員26人の進路を公開した。有名企業も多く、ファンは「まさに文武両道！」「アツい」「弊社来てくれよ」などと反応している。

選手、学生コーチ、マネジャー計26人の進路が発表され、一般就職が13人、大学院進学が5人、学生として大学に残るのが8人となっている。プロ志望届を出しながら指名漏れとなった渡辺向輝（こうき）投手は一般就職（企業非公開）となっている。

主将の杉浦海大捕手は日本製鉄かずさマジックで、唯一の野球継続。学生コーチの林拓海とアナリストの中島幸祐は学生時代から起業し、株式会社honkomaでビジネスを続けるようだ。ほかにベイカレント・コンサルティング、日本M＆Aセンター、伊藤忠丸紅鉄鋼などが並んでいる。

ファンからは「東大で野球やって、起業まで」「すごい、MAセンターもいるんだ」「ちょっと違う世界」「東大から社会人へ進むのは珍しいな」「杉浦主将かずさマジック!? さすがに激アツすぎるし、当然応援します」との声が上がった。（Full-Count編集部）