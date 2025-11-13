エムスリーは物色人気集中、気配値のまま急速に株価水準を切り上げ一気に年初来高値圏に突入する勢いとなっている。医療従事者向けプラットフォーム（会員制サイト）など製薬マーケティング支援業務を主力展開するほか、治験周辺分野にも業容を広げている。足もとの業績は回復色が強く、１２日取引終了後に発表した２５年４～９月期業績は最終利益が前年同期比３１％増の２２７億円と大幅増益を達成した