「ネオヒルズ族」「秒速で１億円稼ぐ男」として注目された実業家の与沢翼氏が、４３歳を迎えた近影を公開した。誕生日の日本時間１１日にＸ（旧ツイッター）やインスタグラムで「４３歳になりました。いや〜、４２歳はマジで死ぬかと思った。今年はどうかよくなりますように！」と伝えた。その上で「半年前と比べ、随分と肥えてしまったので、無事、彼女ができたら来年は全力ダイエットします」とシルバーヘアでふっくらとし