“秒速で1億稼ぐ男”として知られる実業家・与沢翼氏が、10月25日に自身のXを更新。衝撃の婚活をスタートさせたことに冷ややかな声が寄せられている。Xで《SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです》と切り出した与沢氏。その後、細かい応募条件を次々と明記していったという。「《条件は20代の独身女性》《理想は、普通の子》《今は仕事していても将来的には仕事辞めて家庭に入りたい人が理想です》と、いくつもの条件