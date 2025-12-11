実業家の与沢翼さんが2025年12月10日にXで、婚活の途中経過を報告した。これまで会った女性は「合計38名です」与沢さんは4月に妻と離婚したことを報告。その後、10月にXでSNSを通じて婚活することを明かし、条件については「20代の独身女性」としていた。その後、与沢さんは応募のあった女性との食事風景を映した動画や写真などをXで毎日のように公開していた。12月10日にはXで女性と寿司店を訪れたことを報告したあと、「婚活の途