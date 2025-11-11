フェニックス・サンズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2025年11月11日（火）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 121 - 98 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのフェニックス・サンズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし29-22で終了