ニューストップ > 国内ニュース > 大阪府のアマゾン倉庫で火災が発生 従業員は全員避難、けが人なし 大阪府 火事・火災 国内の事件・事故 Amazon 共同通信 大阪府のアマゾン倉庫で火災が発生 従業員は全員避難、けが人なし 2025年11月11日 13時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日、大阪府のネット通販大手アマゾンの倉庫で火災が発生した 4階建て倉庫の3階部分の、荷物を保管するエリアで火が出たという 従業員は全員避難し、けが人や逃げ遅れは確認されていない 記事を読む おすすめ記事 ＪＲ東日本「Ｓｕｉｃａ」のペンギン、来年度末で「卒業」…新キャラクターにバトンタッチへ 2025年11月11日 14時5分 Perfumeあ〜ちゃん、一般男性との結婚発表 お相手はファン「心から応援してくれている」【コメント全文】 2025年11月11日 12時4分 『ポケパーク カントー』来年2月5日開業で注意事項 ポケモン初の屋外常設施設で110段の階段を上れない人など入場できず 2025年11月11日 14時0分 この3人の中に小学生が 年齢発表で騒然「マジ!?」 2025年11月11日 11時0分 ＪＲ東日本のモバイルスイカ、決済枠上限を２万円から「数十万円」規模へ 2025年11月10日 21時10分