旧車のセダンに「整備命令書」国土交通省 関東運輸局は2025年11月4日、栃木運輸支局が東北道で実施した特別街頭検査の内容を公表しました。2台の車両を検査し、1台の不正改造車に整備命令書を交付したといいます。2025年11月の東北道 黒磯板室ICでの特別街頭検査の様子（画像：関東運輸局）【画像】「えっ…！」 これが不正改造車「摘発の瞬間」です！ 画像で見る（50枚以上）日本国内の公道を走行する場合、どのクルマも一