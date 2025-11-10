はじめの一歩」などで知られる漫画家、森川ジョージ氏が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。国内最大の同人誌即売会「コミックマーケット（コミケ）」サークル参加者のトラブルに言及した。森川氏は、12月に開催される「冬コミ（C107）」の参加者が、AIの利用などをめぐって別の参加者に対する攻撃的な投稿を行っていることに触れ、「直接被害をうけたわけではなく面識もなく、なのにどうして嫌がらせをするのだ？しかも