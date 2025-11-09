この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、らむ(@lambchann)さんの投稿です。 赤ちゃん寝かしつけの謎の儀式…？ 赤ちゃんの寝かしつけといえば、「抱っこでゆらゆら」「背中トントン」が定番ですよね。しかし、今回ご紹介するのは、らむさんの家庭の「独特な寝かしつけ方」です。それがこちら。 Ⓒlambchann Ⓒlambchann うちの夫の独特な寝かしつけ