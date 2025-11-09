ギャン泣き→スヤァ…パパ考案「ズンドコ寝かしつけ」描いた漫画に3千いいね「なんで寝るww」【ママリ】

赤ちゃん寝かしつけの謎の儀式…？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、らむ(@lambchann)さんの投稿です。

赤ちゃんの寝かしつけといえば、「抱っこでゆらゆら」「背中トントン」が定番ですよね。しかし、今回ご紹介するのは、らむさんの家庭の「独特な寝かしつけ方」です。それがこちら。

Ⓒlambchann

Ⓒlambchann

うちの夫の独特な寝かしつけ方

(ギャン泣きでも8割くらいの確率で寝る謎…)

どんなにギャン泣きしていても、8割の確率でスヤァ…と寝るそうで、パパの「ズンドコリズム」が、赤ちゃんにぴったりハマるらしく、「めーくん！」と言うころには夢の中へ。その光景に、ママもつい「なんでそれで寝るの！」とツッコミたくなりますね。



どんな方法でも、赤ちゃんが安心して眠れるならそれが正解。きっとリズムや声のトーンが、赤ちゃんにとって心地いいのかもしれませんね。今夜もらむさんの家では「ズンドコスイング」が響いているはずです。



この投稿には「なんで寝るんやwww」といったリプライがついていました。微笑ましい寝かしつけエピソードの投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）