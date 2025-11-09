7日から始まった衆議院の予算委員会に向け、高市早苗総理が午前3時出勤していたことが話題となっている。この件について、『ABEMA Prime』で元経産官僚の門ひろこ氏と武井亜樹氏が考えを述べた。【映像】午前3時出勤する様子（実際の映像）■「緊急時の対応で招集されることはあるため異例ではない」元経産官僚の門ひろこ氏は、午前3時から準備をしていたことに、「ちょっと珍しい」とコメント。しかし、「緊急時の対応などで