ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「ゴジュウジャー」のOP映像が変更される 今森茉耶の名前もなし 今森茉耶 スーパー戦隊 テレビ朝日 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 「ゴジュウジャー」のOP映像が変更される 今森茉耶の名前もなし 2025年11月9日 9時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 未成年飲酒をしたとして今森茉耶が「ゴジュウジャー」を降板した件 9日の放送では冒頭のクレジットに今森の名前はなかった また、オープニング映像も一部変更された 記事を読む