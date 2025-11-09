来週（2025年11月10日〜11月16日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年11月3日〜11月9日｜総合運＆恋愛運TOP３『色々と新鮮でしょう』｜総合運｜★★★★☆自分を取り巻く環境の変化も、それに合わせていく自分のキャラクターも、新しい流れとして始まってい