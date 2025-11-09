【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年11月3日〜11月9日｜総合運＆恋愛運TOP３
『色々と新鮮でしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分を取り巻く環境の変化も、それに合わせていく自分のキャラクターも、新しい流れとして始まっていくでしょう。仕事や公の場では新しい目線になれたり新しい意見を出せたりします。周囲の人達はそれを羨ましく思うようです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手を受け止めてあげる強さがある時です。時には自分を犠牲にすることがあるようですが、献身的に尽くすより、楽しい時間を一緒に過ごせるようにする方が良いでしょう。シングルの方は、大勢の人に良い顔したい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が素直になれず天邪鬼になることが増えます。
｜時期｜
11月12日 ギクシャクする ／ 11月16日 責任感がU P
｜ラッキーアイテム｜
コンビニ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞