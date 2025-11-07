LINEヤフーは、月額制サービス「LYPプレミアム」の新特典として「通知なしで送信取消」の提供を開始した。 「通知なしで送信取消」を使うことで、これまで送信取り消し時に発生した通知を出さずに削除できるようになった。ただし、メッセージが未読の場合のみ、通知なしで削除が可能だ。 本機能の実装に合わせて送信取り消し期間が、「LYPプレミアム」加入者は7日間、未加入者の場合は1時間までとなった