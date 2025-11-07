セガサミーホールディングスは続落。この日昼ごろ、上期（４～９月）連結決算を発表。売上高は２０１１億８００万円（前年同期比５．０％減）、純利益は２７億５４００万円（同９０．９％減）だった。エンタテインメントコンテンツ事業でフルゲームの販売や海外子会社の業績が想定を下回ったほか、買収２社の業績取り込みの影響で損失を計上した。ゲーミングの既存事業は好調だった。大幅減益で着