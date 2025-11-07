経営者の家族から聞こえてきたのは、恐怖の声だった。 【画像】盾を持った警察官緊迫の包囲も きょう午前、クマが山形県米沢市にある温泉旅館 滑川温泉 福島屋旅館に出没した。 クマは温泉旅館のフロント付近に侵入し、あたりを破壊。 午前11時49分。緊急銃猟で駆除された。 滑川温泉 福島屋旅館はおよそ２５０年前に開湯した温泉で、美しい川を眺めながら四季折々の景色を楽しむことができる名所だ。冬は雪が多いため、今